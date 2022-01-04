С 1 января ГАИ проводит комплекс мероприятий «ПЬЯНОМУ НЕ МЕСТО НА ДОРОГЕ!»

Предупреждение и пресечение фактов управления транспортными средствами нетрезвыми водителями, а также нарушений ПДД пешеходами в состоянии алкогольного опьянения. С 1 по 10 января ГАИ проводит комплекс профилактических мероприятий «ПЬЯНОМУ НЕ МЕСТО НА ДОРОГЕ!». В ходе работы все усилия госавтоинспекторов будут направлены на контроль за пьяными водителями и пешеходами. ГАИ напоминает, алкоголь и дорога – вещи не совместимые. Если Вам стали известны случаи, когда водитель садится за руль в состоянии алкогольного опьянения или нетрезвый пешеход находится на проезжей части, сообщите об этом в ближайшее подразделение милиции или по телефону «102».