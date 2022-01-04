Авария с участием пешехода на бульваре Дружбы

За минувшие сутки на территории Гомельской области произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 3 человека. Основная причина этих ДТП – непредоставление преимущества в движении пешеходам.

3 января в Мозыре примерно в 21:05 на бульваре Дружбы 21-летний водитель автомобиля «БМВ», не предоставил преимущество и совершил наезд на 66-летнюю женщину-пешехода, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешехода с травмами доставили в травматологическое отделение больницы.