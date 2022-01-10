Памяти Николая Дубровы. Выставка живописи известного мозырского художника откроется 14 января

Выставка живописи, посвященная памяти известного мозырского художника Николай Кузьмича Дубровы, откроется 14 января. На открытие – вход свободный, приглашаются все поклонники творчества мастера.

Выставка, посвященная памяти Николая Дубровы, откроется 14 января в Выставочном зале на улице Советской. В экспозиции организаторы представят несколько десятков полотен мастера, которые отражают его творчество в разные периоды. Каждая картина наделена индивидуальностью и человечностью, теплотой и таинственностью, красотой и искренностью. Такими их создал знаменитый мозырский живописец. Николай Дуброва известен как один из ведущих мастеров современной живописи не только в Беларуси, но и за ее пределами. Творческая биография художника охватывает более 40 лет. Творчество полесского мастера было связано также с традициями, национальными корнями и духовностью. Художник был бесконечно влюблен в красоту своей малой Родины: не уставал прославлять ее неповторимость, восхищаться неброской прелестью жизни и быта полешуков. Несмотря на уход из жизни, художник продолжает жить в своих творениях и это не красивые слова, а реальность. В этом можно убедиться на выставке в память о Николае Кузьмиче, которая дает возможность еще раз прикоснуться к его душе, узнать о его размышлениях, позволяет увидеть мир его глазами. В день открытия – вход на выставку свободный.