«Детским ножкам по сапожкам». Первыми адресатами ежегодной благотворительной акции фонда «Объединяя сердца» стали воспитанники социально-педагогического центра Мозыря

Мозырский благотворительный фонд «Объединяя сердца» продолжает творить добрые дела. Один из самых «теплых» проектов – ежегодная акция «Детским ножкам по сапожкам». В ее рамках в дни зимних праздников организовывается традиционный сбор на покупку теплой обуви воспитанникам интернатных учреждений. Действительно нужные и полезные подарки передают маленьким мозырянам, а также везут в соседние населенные пункты. В этом году первыми адресатами сбора стали подопечные социально-педагогического центра. Волонтеры привезли им 15 пар на общую сумму 1283,65 руб. А также организовали яркий праздник с участием Деда Мороза и Снегурочки. Акция «Детским ножкам по сапожкам» проводится уже несколько лет. Посильную помощь проекту оказывают индивидуальные предприниматели, учащаяся молодежь. Подключаются магазины, организации. Напоминает, оказать поддержку благотворительному фонду можно через ящики-копилки в магазинах Мозыря и Калинковичей, систему расчета ЕРИП или короткий запрос в МТС.

• Система ЕРИП (Расчет): Благотворительность, общественные объединения — Помощь детям, взрослым — Объединяя сердца МБФ

• USSD-запрос *222*28# (только для абонентов МТС).