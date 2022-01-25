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Рубрика: Новости

На Мозырском НПЗ приступили к монтажу уникального оборудования

25 января 2022, 18:04

Мозырский НПЗ вступил в завершающую стадию пусковых операций на комбинированной установке гидрокрекинга производства по переработке тяжелых нефтяных остатков Н-Oil. Информация БЕЛТА. Как уточнили на Мозырском НПЗ, сейчас на реакторном блоке нового технологического объекта специалисты ведут монтаж эбуляционных насосов. В мире эксплуатируются лишь единичные экземпляры подобного оборудования. «Операция ювелирная и крайне ответственная, поэтому все усилия и мысли специалистов, задействованных в этом процессе, максимально сконцентрированы на качественном и своевременном выполнении монтажа. После окончания этих работ пусковые операции продолжатся в среде водорода и дизельного топлива с переходом на более тяжелое сырье», — пояснили на предприятии.

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