На Мозырском НПЗ приступили к монтажу уникального оборудования

Мозырский НПЗ вступил в завершающую стадию пусковых операций на комбинированной установке гидрокрекинга производства по переработке тяжелых нефтяных остатков Н-Oil. Информация БЕЛТА. Как уточнили на Мозырском НПЗ, сейчас на реакторном блоке нового технологического объекта специалисты ведут монтаж эбуляционных насосов. В мире эксплуатируются лишь единичные экземпляры подобного оборудования. «Операция ювелирная и крайне ответственная, поэтому все усилия и мысли специалистов, задействованных в этом процессе, максимально сконцентрированы на качественном и своевременном выполнении монтажа. После окончания этих работ пусковые операции продолжатся в среде водорода и дизельного топлива с переходом на более тяжелое сырье», — пояснили на предприятии.