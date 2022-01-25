Коллективу Мозырского опытного лесхоза официально представили нового руководителя

На базе Мозырского опытного лесхоза прошло совещание. На нем работникам официально представили нового руководителя. Им стал Александр Иванович Титок. Александр Иванович свой трудовой путь начинал именно на Мозырщине, простым рабочим еще в 1988 году. После работал в разных сферах и на разных должностях, многолетний управленческий опыт. Нового руководителя представил генеральный директор Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения Юрий Липский. Он также обозначил для нового директора ближайшие задачи – развитие производства, соответственно рост заработной платы, техническое перевооружение, активные работы по лесовосстановлению, популяризацию местного туризма. От имени Мозырского райисполкома с назначением Александра Ивановича поздравил Феликс Галюк, заместитель председателя. Он выразил уверенность, что многолетний управленческий опыт в симбиозе с имеющимися наработками трудового коллектива позволят лесхозу максимально раскрыть свой потенциал.

Обсудили и тему противопожарной безопасности. Мозырский опытный лесхоз – одно из ведущих предприятий в своей сфере. Отдельной темой совещания стал референдум по поправкам в Конституцию, который пройдет в Беларуси 27 февраля.