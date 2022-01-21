Диалоговая площадка по изменению и дополнению основного закона страны с активом районного женсовета

Управделами Гомельского облисполкома Елена Кличковская встретилась с активом районного женсовета. Главная тема разговора – предстоящий референдум по изменению и дополнению основного закона страны. Такие диалоговые площадки сейчас проходят по всей стране. В стороне от обсуждения важной темы, конечно, не остался и Белорусский союз женщин.

Семья, мир, добро, созидание, единство. Традиционные ценности, которые поддерживает Белорусский союз женщин. И ответ на вопрос: «Что больше всего интересует женщин в обновленной Конституции?», — очевиден.

Во время диалоговой площадки много внимания уделили морально-нравственным ценностям, патриотизму, партнерским отношениям человека и государства, ответственности за свое здоровье. В целом, районный женсовет активно присоединился к обсуждению. Такой же интерес мозырянки готовы проявить и на референдуме 27 февраля.