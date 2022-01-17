17 летний мозырянин работал на интернет магазин по продаже наркотиков. Теперь ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. В Мозырском РОВД прошел показательный арест, на который пригласили несовершеннолетних.
В Мозыре задержан наркокурьер интернет-магазина. Парню всего 17 лет. Максимальный срок, который ему сейчас грозит, превышает его возраст – до 20 лет лишения свободы, минимальный – десять лет тюрьмы. В роли закладчика проработал всего 1день, на второй был задержан оперативниками. При нем было более 3 граммов особо опасного психотропа – мефедрона.
Выдержка из уголовного дела: «Вступил в состав организованной преступной группы, связанной с распространения наркотиков посредством сети Интернет, через интернет –магазин по продаже наркотиков, являясь розничным курьерам, с целью сбыта хранил при себе психотроп . По факту возбуждено уголовное дело».
Свое знакомство с интернет-магазином молодой человек начинал в качестве потребителя психотропов. После , так сказать, рекламного агента. На фасадах зданий и заборах с помощью трафарета и краски наносил контакты интернет-магазина по продаже наркотиков с манящей надписью «Работа от 1000 долларов в неделю». Денег не хватало, решил устроиться курьером. Вот переписка с этим интернет-магазином, где парень интересуется свободными вакансиями. У него уточняют город проживания и возраст. А далее условия работы. Поначалу пару дней стажировки, оплата 5 долларов за закладку. Парень так и не успел получить свои первые криминальные деньги, потому что был задержан еще на стадии стажировки. Родители молодого человека знали о его зависимости, всячески пытались лечить, старались оградить от подозрительных друзей. Но все напрасно. Сейчас отец обращается ко всем родителям с предупреждением. И это настоящий крик души.
Арест наркокурьера решили сделать публичным, в профилактических целей. В актовый зал Мозырского РОВД пригласили подростков, среди которых и те, кто состоит на учете инспекции по делам несовершеннолетних, в том числе и за употребления наркотиков. Им показывали, рассказывали, чем все это чревато, причем, на примере конкретного парня. По решению прокуратуры мера пресечения выбрана в виде заключению под стражу, непосредственно до суда. О том, что для Мозырского района проблема распространения наркотиков стоит остро, красноречивее всего говорят цифры. За прошлый год было задержано 16 человек, причастных к организации и деятельности интернет-магазинов по сбыту психотропных веществ, из них 5 несовершеннолетних. Это статья 328 часть 4 Уголовного Кодекса, санкции от 10 до 20 лет лишения свободы. За 2021 год изъято более 3 граммов амфетамина, почти 567 граммов альфа – ПВП, более 77 граммов мефедрона, более 800 граммов марихуаны.
Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ
17 летний мозырянин работал на интернет магазин по продаже наркотиков. Теперь ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы
17 летний мозырянин работал на интернет магазин по продаже наркотиков. Теперь ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. В Мозырском РОВД прошел показательный арест, на который пригласили несовершеннолетних.