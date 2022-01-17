17 летний мозырянин работал на интернет магазин по продаже наркотиков. Теперь ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. В Мозырском РОВД прошел показательный арест, на который пригласили несовершеннолетних.

В Мозыре задержан наркокурьер интернет-магазина. Парню всего 17 лет. Максимальный срок, который ему сейчас грозит, превышает его возраст – до 20 лет лишения свободы, минимальный – десять лет тюрьмы. В роли закладчика проработал всего 1день, на второй был задержан оперативниками. При нем было более 3 граммов особо опасного психотропа – мефедрона.

Выдержка из уголовного дела: «Вступил в состав организованной преступной группы, связанной с распространения наркотиков посредством сети Интернет, через интернет –магазин по продаже наркотиков, являясь розничным курьерам, с целью сбыта хранил при себе психотроп . По факту возбуждено уголовное дело».

Свое знакомство с интернет-магазином молодой человек начинал в качестве потребителя психотропов. После , так сказать, рекламного агента. На фасадах зданий и заборах с помощью трафарета и краски наносил контакты интернет-магазина по продаже наркотиков с манящей надписью «Работа от 1000 долларов в неделю». Денег не хватало, решил устроиться курьером. Вот переписка с этим интернет-магазином, где парень интересуется свободными вакансиями. У него уточняют город проживания и возраст. А далее условия работы. Поначалу пару дней стажировки, оплата 5 долларов за закладку. Парень так и не успел получить свои первые криминальные деньги, потому что был задержан еще на стадии стажировки. Родители молодого человека знали о его зависимости, всячески пытались лечить, старались оградить от подозрительных друзей. Но все напрасно. Сейчас отец обращается ко всем родителям с предупреждением. И это настоящий крик души.

Арест наркокурьера решили сделать публичным, в профилактических целей. В актовый зал Мозырского РОВД пригласили подростков, среди которых и те, кто состоит на учете инспекции по делам несовершеннолетних, в том числе и за употребления наркотиков. Им показывали, рассказывали, чем все это чревато, причем, на примере конкретного парня. По решению прокуратуры мера пресечения выбрана в виде заключению под стражу, непосредственно до суда. О том, что для Мозырского района проблема распространения наркотиков стоит остро, красноречивее всего говорят цифры. За прошлый год было задержано 16 человек, причастных к организации и деятельности интернет-магазинов по сбыту психотропных веществ, из них 5 несовершеннолетних. Это статья 328 часть 4 Уголовного Кодекса, санкции от 10 до 20 лет лишения свободы. За 2021 год изъято более 3 граммов амфетамина, почти 567 граммов альфа – ПВП, более 77 граммов мефедрона, более 800 граммов марихуаны.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ