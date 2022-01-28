Блокадному Ленинграду посвящается…

27 января 1944 года – день освобождения блокадного Ленинграда. Эта дата для современной Беларуси особая. Тысячи ленинградцев жили в нашей стране, в нашем городе. Они делились воспоминаниями. Героиня нашего следующего сюжета родилась в мирное время. Но как бы пафосно это не звучало, она свято чтит память о годах военного лихолетия.

27 января исполнилось 78 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда. В канун этой даты Русский дом в Гомеле предложил всем желающим поучаствовать в российском онлайн конкурсе прочтения стихов, посвященных трагедии северной столицы. Желающих оказались тысячи. Мозырянка Рита Гончаренко отправила на конкурс стихотворение Александра Городницкого «Блокада».

По словам Риты Владимировны, тема Великой Отечественной всегда с особым трепетом отзывается в ее душе.

Свое прочтение Рита Гончаренко посвятила 4 блокадникам, которые сегодня живут в Мозыре. С помощью глобальной сети ей удалось познакомиться и с автором произведения.

Историю блокадного Ленинграда знали все советские люди. 900 дней и ночей город находился в фашистском кольце. Холод, голод, постоянные обстрелы, 125 граммов хлеба в день, почти миллион погибших… Блокаде Ленинграда посвящены тысячи произведений. А заключительные строки стихотворения Александра Городницкого «Блокада» не потеряют актуальности даже спустя десятилетия.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ