Актеры Мозырского драмтеатра подготовили очередной сюрприз, в этот раз для юных мозырян. Для мозырских сказочных постановок характерно то, что нет возрастных ограничений, они интересны детям, но взрослые в них для себя тоже много чего откроют. В эту субботу, 29 января состоится премьера спектакля. «Шиндры-бындры или Чудесное превращение Бабы Яги» по пьесе Алены Чубаровой в соавторстве с Ириной Егоровой. В основу лег нетривиальный сюжет, который позволяет на традиционного сказочного персонажа Бабу Ягу взглянуть с совершенно другой стороны. Баба Яга в образе влюбленной женщины, которая всеми правдами и не правдами пытается добиться парня, в которого влюбилась. Для этого она и омолаживается, и наряжается, с помощью волшебства и так характерного ей коварства стремиться разлучить любимого с его избранницей. Однако на протяжении всей пьесы происходит трансформация Бабы Яги, любовь правит миром и творит чудеса, и даже такой отрицательный персонаж в конце концов меняется в совершенно противоположную сторону, проявляет доброту и даже жертвенность. В общем, не будем раскрывать все секреты, лучше один раз увидеть. Актерам удалось ярко и творчески воплотить необычный сюжет на сцене Мозырского драмтеатра.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ