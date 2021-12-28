Завершается демонтаж недостроенного здания детской больницы. На этом месте в следующем году появится компактный современный жилой квартал

Тема парковки у детской больницы остается острой на протяжении нескольких лет. Накануне в соцсетях появилась очередная жалоба. На этот раз, на строителей, который приступили к работам по возведению будущего жилого квартала. Кому мешает строительная техника, и что появится на месте заброшенной стройки, узнаете из следующего сюжета.

Компактный современный жилой квартал появится на улице Интернациональной в следующем году. Сейчас здесь завершается демонтаж недостроенного здания детской больницы. Погодные условия на старте работ вызвали неудобство, как для строителей, так и для посетителей поликлиники: на тротуаре и дороге скопился грунт, который в дождь превратился в грязь. Правда, решили этот вопрос быстро.

Эта стройка и временные неудобства, связанные с ней, как раз тот случай, когда стоит переждать. После того, как жилой квартал (а это три многоквартирных жилых дома со встроенными помещениями на первом этаже) будет сдан, решатся сразу несколько проблем. Семьи обретут новое жилье, появятся новые магазины, аптека, точка общепита. И, как следствие, — новые рабочие места. Но главное – увеличится количество парковочных мест для посетителей детской поликлиники. И если сегодня заторы на этой дороге — частое явление, то будущая инженерно-транспортная инфраструктура позволит их устранить.

В рамках этого проекта будет реконструирована и часть улицы Интернациональной, от трамвайных путей до поворота на бульвар Страконицкий. Здесь изменится схема движения для автотранспорта и для пешеходов, появятся новые светофоры и разметка. Сам жилой квартал будет с, так называемой, «закрытой» дворовой территорией. Такая концепция считается более безопасной, особенно, для юного населения Мозыря.