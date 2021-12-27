27 декабря белорусская железная дорога открыла регулярное движение электропоездов на участке Калинковичи-Светлогорск-Жлобин. По случаю состоялся торжественный митинг.

Подарок на 159 День рождения белорусской железнодорожной магистрали – из Калинковичей в столицу – на комфортабельном электропоезде всего за три с половиной часа. Многоступенчатый проект, начатый в 2011, отрезок за отрезком приближал райцентр к столице. При строительстве применялось современное оборудование, материалы и конструкции контактной сети, линейных устройств тягового электроснабжения. В июне 2020 года был введен в эксплуатацию участок железной дороги от станции Жлобин до станции Светлогорск-на-Березине. 30 ноября 2021 –

подано напряжение в контактную сеть участка Светлогорск-на-Березине- Калинковичи. Открытие регулярного движения электропоездов на маршруте Калинковичи-Светлогорск-Жлобин – это знаковое событие. После завершения данного проекта протяженность электрифицированных участков составит 1369 км эксплуатационной длины белорусской магистрали.

Отныне пассажирам предоставлена возможность ежедневного беспересадочного проезда из Калинковичей в столицу и обратно на комфортабельных электропоездах. Время в пути значительно сократилось значительно. Ведь электропоезд может развивать скорость до 140 километров в час. А удобный салон делает эту поездку комфортной. Это для пассажиров. А для БЖД – укрепление транспортных связей, активизация развития.

Генеральный подрядчик по строительству объекта – китайские партнеры. Китайская компания по экспорту и импорту электрооборудования ровно десять лет назад, в 2011 году, совместно с белорусами установила первую опору контактной связи, что стало началом практического сотрудничества в области электрификации железной дороги.

Символический ключ в честь открытия этого участка и установка памятной доски на здании вокзала. И приглашение на посадку в поездку в качестве первых пассажиров по маршруту Калинковичи-Светлогорск. Оценить комфорт и скорость первыми смогли ветераны белорусской железной дороги и молодежь.