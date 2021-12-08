Выставка-ярмарка «Все для дома и семьи» работает в Речном вокзале

В здании Речного вокзала на улице Советской открылась универсальная выставка «Все для дома и семьи». По 11 декабря можно приобрести деликатесы к новогоднему столу, подарки и сувениры, а также обновить гардероб.

Пушистые рукавички, деликатесы к праздничному столу, специи для зимних напитков, подарочные наборы – на выставке-ярмарке «Все для дома и семьи» много интересного. Большинство продавцов и их предложения мозырянам хорошо известны: выставляются в Речном вокзале они не первый раз. С порога слышны ароматы специй и пряностей. Только перец представлен в 12-ти разных видах! Не говоря о тех, которые редко встретишь на полках массмаркета. В этом павильоне можно собрать наборы для приготовления самого зимнего напитка – глинтвейна, или выбрать те специи, которые раскроют вкус привычных блюд. Новое предложение – казаны из чугуна, объемом от 8 литров и выше. Рядом – не менее ароматный прилавок – с чаем разных видов и сортов. К хорошему напитку – мед и сладости. Конфеты, халва, пастила, рахат-лукум, сухофрукты и орехи – настоящий рай для сладкоежек и любителей десертов. Кладовая здоровья – травяные сборы из Краснодарского и Алтайского края, бальзамы и масла. С Камчатки, специально для мозырян привезли рыбные консервы и один из символов праздничного стола – икру. Красная и черная, кетовая, щучья, палтуса. Приятны – и выбор, и цены на продукцию. Балык из горбуши, филе тунца холодного копчения, рыбный рулет из лосося, красную рыбу холодного копчения предлагают в «рыбном» павильоне. В ассортименте – полуфабрикаты и замороженное мясо окуня и судака, а также большой выбор сельди разного посола. Но не стоит думать, что на ярмарке – лишь продовольственные товары. Есть авторские украшения – серьги, броши, браслеты, затейливые колье. Есть очки и футляры для них. Можно выбрать теплые тапочки, носочки или рукавички. А еще ярмарку обязательно посетят модницы. Для них – сразу два павильона с разнообразной женской одеждой. Размеры – от самых маленьких до самых больших. Качество – отменное, цены – вас обрадуют. Но поспешите! Ярмарка «Все для дома и семьи» работает только по 11 декабря. В четверг и пятницу покупки можно сделать с 10 до 19 часов. В субботу – с 10 до 15 часов.