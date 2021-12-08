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Рубрика: Новости

Ремесленный сбор и преимущества бесконтактной формы взаимодействия. 9 декабря в налоговой пройдет тематический день информирования

8 декабря 2021, 18:37

9 декабря 2021 года сектором информационно-разъяснительной работы инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Мозырскому району проводится тематический день информирования по следующим вопросам:
-необходимость уплаты физическими лицами ремесленного сбора за 2022 год;
-преимущества бесконтактной формы взаимодействия с налоговыми органами. Обращаться в сектор информационно-разъяснительной работы инспекции по тел. 8 (0236) 20-28-73.

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