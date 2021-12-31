Подарить праздник тем, кому одиноко… Новогодние подарки от «Палесскай зорачки»

Подарить праздник тем, кому одиноко… Во дворе дома 101 по ул. Интернациональная в канун Нового года организовали праздник для пожилых жителей. Разделить хорошее настроение с людьми, чьим трудом создавался фундамент нашей сегодняшней жизни решили активные женщины. Идею мероприятия поддержали и в районной администрации, и в Белорусском Союзе женщин, и люди творческие.

Ну и какое новогоднее настроение без Деда Мороза и Снегурочки. На этом празднике, даже представительница злых сил, Баба Яга, не пыталась никому испортить настроение. Атмосферу праздника чаепитию придали воспитанники ансамбля «Палесская зорачка». Дети танцевали на снегу для местных бабушек, как на лучшей сценической площадке для самого требовательного зрителя.

Маленький утренник завершился вручением новогодних подарков всем присутствующим. Теплые варежки от «Палесской зорачки» и сладкие конфеты к новогоднему столу от Белорусского Союза женщин.

Организаторы уверены, что подобные дворовые чаепития должны стать традицией. И не только в этом отдельно взятом дворе.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ