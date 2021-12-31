К кампании по вакцинации против COVID-19 присоединяется юное поколение мозырян. В детской поликлинике уже сегодня можно сделать прививку детям в возрасте от 12 до 17 лет. Главные требования: наличие письменного согласия родителей, отсутствие противопоказаний и хорошее самочувствие. Важность этой профилактической кампании лучше всех, конечно, понимают врачи и их коллеги-эпидемиологи. Сотрудники Мозырского зонального центра гигиены и эпидемиологии прививки делают и себе, и детям.

Энтомолог Татьяна Телепун с дочерью Владой дело в долгий ящик не откладывают: на вакцинацию отправляются сразу после интервью.

Чтобы сделать прививку против COVID-19 ребенку, обращайтесь к участковому педиатру в часы приема. После консультации и осмотра, вас ждут в прививочном кабинете детской поликлинике.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ