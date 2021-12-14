Новогодняя ярмарка Дедов Морозов пройдет 18 декабря. Место встречи неизменное: площадка у елки напротив Дворца культуры нефтепереработчиков.

Праздничный сезон мозыряне – взрослые и маленькие, — смогут открыть уже в субботу, 18 декабря. На площадке возле Дворца культуры нефтепереработчиков пройдет новогодняя ярмарка, главными героями которой станут сразу несколько пар Дедов Морозов и Снегурочек. Волшебники проявят максимум креатива, и в окружении атмосферной музыки и ярких огней устроят незабываемое шоу. Принять участие в ярмарке и зарядиться новогодним настроением может каждый желающий. А уже с 19-го декабря и по 30-е число Дедушки и их внучки Снегурочки заступят на дежурство у дворцовой елки. Каждый вечер в 18.15 сани Деда Мороза будут приземляться на бульваре Юности, 1, чтобы порадовать детей и их родителей. Здесь главное – успеть на встречу. По графику в Мозыре зимние волшебники смогут находиться лишь до 19 часов.