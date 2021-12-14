Министерство лесного хозяйства проводит предновогоднюю акцию «Сохрани символ праздника»

Министерство лесного хозяйства запустило масштабную экологическую акцию. Ведомство призывает белорусов «сохранить символ праздника». Выбирая новогоднее дерево на елочном базаре, специалисты рекомендуют отдать предпочтение растению в кадке. После праздников его нужно не выбросить, а сохранить до весны. Например, отвезти на дачу или переставить на балкон. Высадить дерево можно будет во время традиционной «Недели леса», которая проходит в апреле. Купить елку в кадке в Мозыре можно будет с 23 декабря.