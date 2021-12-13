Новогодний «Магический сон» от Центра циркового искусства «Арена»

Сцена залита светом софитов, артисты то появляются в световом потоке, то исчезают в тени… В цирковой студии «Арена» – последние приготовления к премьере. Идет работа со светом. Уже в конце декабря циркачи представят зрителям свой новый, или точнее сказать, обновленный спектакль «Магический сон». На этот раз никаких мотивов известных сказок. Идея представления – целиком и полностью принадлежит режиссеру и балетмейстеру студии Сергею Кузнецову. В центре сюжета – спящая девочка, сон которой превращается в реальность.

В представлении задействовано более 20 артистов: взрослые и совсем юные циркачи. Арена уже вырастила целую плеяду мастеров. Ребята, которые несколько лет назад пришли в студию детсадовцами, сегодня демонстрируют техничные и сложные номера. Поэтому общий уровень мастерства растет с каждым годом. В новом представлении и воздушные гимнасты, жонглеры, сложные акробатические номера, а еще яркие костюмы, красивые декорации и общая атмосфера праздника. Подготовка шоу заняла более 4 месяцев. Новогоднее представление – самый ответственный момента для всех циркачей «Арены». Напряженный предновогодний период для «Арены» уже начался. До премьеры остается около 2 недель. Для режиссера – это бессонные ночи. Для артистов – время довести свои номера до совершенства. Будущим зрителям о билетах на представление тоже стоит позаботиться заранее. Ведь, традиционно, в зрительном зале на премьере шоу «Арены» не бывает свободных мест. Если вы хотите увидь «Магический сон», приходите за билетами. Первое представление запланировано на 25 декабря.