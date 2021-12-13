Сцена залита светом софитов, артисты то появляются в световом потоке, то исчезают в тени… В цирковой студии «Арена» – последние приготовления к премьере. Идет работа со светом. Уже в конце декабря циркачи представят зрителям свой новый, или точнее сказать, обновленный спектакль «Магический сон». На этот раз никаких мотивов известных сказок. Идея представления – целиком и полностью принадлежит режиссеру и балетмейстеру студии Сергею Кузнецову. В центре сюжета – спящая девочка, сон которой превращается в реальность.
В представлении задействовано более 20 артистов: взрослые и совсем юные циркачи. Арена уже вырастила целую плеяду мастеров. Ребята, которые несколько лет назад пришли в студию детсадовцами, сегодня демонстрируют техничные и сложные номера. Поэтому общий уровень мастерства растет с каждым годом. В новом представлении и воздушные гимнасты, жонглеры, сложные акробатические номера, а еще яркие костюмы, красивые декорации и общая атмосфера праздника. Подготовка шоу заняла более 4 месяцев. Новогоднее представление – самый ответственный момента для всех циркачей «Арены». Напряженный предновогодний период для «Арены» уже начался. До премьеры остается около 2 недель. Для режиссера – это бессонные ночи. Для артистов – время довести свои номера до совершенства. Будущим зрителям о билетах на представление тоже стоит позаботиться заранее. Ведь, традиционно, в зрительном зале на премьере шоу «Арены» не бывает свободных мест. Если вы хотите увидь «Магический сон», приходите за билетами. Первое представление запланировано на 25 декабря.
Новогодний «Магический сон» от Центра циркового искусства «Арена»
Сцена залита светом софитов, артисты то появляются в световом потоке, то исчезают в тени… В цирковой студии «Арена» – последние приготовления к премьере. Идет работа со светом. Уже в конце декабря циркачи представят зрителям свой новый, или точнее сказать, обновленный спектакль «Магический сон». На этот раз никаких мотивов известных сказок. Идея представления – целиком и полностью принадлежит режиссеру и балетмейстеру студии Сергею Кузнецову. В центре сюжета – спящая девочка, сон которой превращается в реальность.