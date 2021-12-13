Дорожно-транспортное происшествие на пересечение бульваров Юности и Малинина

Днем, 13 декабря, на пересечение бульваров Юности и Малинина, женщина-водитель автомобиля «Рено Меган», выезжая с второстепенной дороги, не пропустила грузовой «ГАЗон», который двигался по главной. В результате произошло столкновение. Водитель легковой машины и ее пассажирка были доставлены в больницу. Водитель «ГАЗона» не пострадал. По факту дорожно-транспортного происшествия ГАИ проводит проверку. И напоминает: в нынешних погодных условиях надо быть предельно внимательными! Берегите себя!