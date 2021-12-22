Мозыряне продолжают объединяться и помогать собирать средства для ребенка с СМА Лизы Теребовец. В ТЦ «Бобровский в декабре проходят благотворительные ярмарки

Очередная акция в помощь маленькой мозырянке Лизе Теребовец прошла в торговом центре «Бобровский» 19 декабря. Ярмарку душевных подарков поддержали ремесленники со всей Беларуси, которые передали свои авторские изделия. Уникальные вещи ручной работы посетители благотворительной ярмарки могли приобрести за символическую стоимость. Пожертвования в специальный ящик опускали и посетители «Бобровского». Настроение участникам проекта создавали ростовые куклы, Снегурочка и Снегуренок, а также мозырские музыканты Владимир Василенко и Михаил Копач. Малышей радовали мастера аквагрима. Всего волонтерам удалось собрать 1265 рублей. Всю сумму передадут на лечение маленькой Лизы. Девочке со сложнейшим генетическим заболеванием нужно самое дорогостоящее лекарство в мире. Причем время для семьи Теребовец – главный враг. Принять участие в сборе средств можно, просто пополнив благотворительный номер МТС +375 33 900-33-54. А днем в субботу, 25 декабря, в «Бобровском» вновь будут объединять сердца мозырские волонтеры. Обязательно приходите на самую добрую ярмарку!

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