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Рубрика: Новости

Анархистам, которые подожгли здание ГАИ в Мозыре, вынесли приговор

22 декабря 2021, 17:48

Анархистам, которые подожгли здание ГАИ в Мозыре, вынесли приговор. По статьям «терроризм» и «незаконный оборот оружия» Игорь Олиневич и Сергей Романов получили по 20 лет заключения, Дмитрий Резанович приговорен к 19 годам, Дмитрий Дубовский — к 18. Романов будет отбывать наказание в колонии строгого режима, остальные — усиленного. В прошлом году они подожгли несколько машин около прокуратуры Солигорского района, местный отдел Госкомитета судмедэкспертиз, а также здание ГАИ в Мозыре. Были задержаны вблизи украинской границы с оружием, техникой и прочим. Приговор не окончательный и может быть обжалован в течение 10 дней.

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