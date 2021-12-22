Лучший подарок – сделанный своими руками. В канун новогодних праздников предлагаем вспомнить… школьные уроки творчества и самостоятельно нарисовать открытку

Лучший подарок – сделанный своими руками. Старая истина сегодня, как никогда, актуальна: ведь среди огромного выбора шаблонных предложений в магазинах легко растеряться, а вот открытка ручной работы – это всегда десять из десяти.

Доставить близким особые эмоции просто даже сегодня, в век массового потребления и шаблонных подарков. В канун новогодних праздников предлагаем вспомнить… школьные уроки творчества, и самостоятельно нарисовать открытку.

Среди трендов в открытках – яркие цвета, которые обязательно поднимут настроение адресату. После работы карандашом берем в руки кисть и акварель. И здесь, оказывается, тоже есть маленький секрет.

К моменту окончания интервью на белом листе оживает веселый тигренок в окружении подарочных коробок. По словам Анастасии, сюжет открытки может быть любым. Чтобы «подсмотреть» идеи, листайте ленту соцсетей или специальных приложений. Просто присмотритесь к окружающей природе. Или верните любое детское воспоминание, связанное с зимой.

Если не хватает уверенности в своих силах, ходите на мастер-классы в арт-студиях. Вас научат не только рисовать, но и создавать рождественские венки, расписывать деревянные игрушки и стеклянные елочные шары. А главное – погружаться в творческий процесс, расслабляться и получать удовольствие.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Юрий Горобец. ТКМ