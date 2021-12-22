22 декабря энергетики отмечают свой профессиональный праздник

22 декабря, в день зимнего солнцестояние, когда самая длинная ночь и самый короткий день, энергетики отмечают свой профессиональный праздник. Торжественное собрание, которое прошло в филиале «Мозырские электрические сети» РУП «Гомельэнерго» приурочили сразу к двум событиям – 90-летнему юбилею энергосистемы Беларуси и, непосредственно, Дню энергетика. Это весомый повод сказать слова благодарности тем, кто осуществляет электроснабжение потребителей в Мозыре и районе, а еще в почти половине Гомельской области – Ельском, Житковичском, Калинковичском, Лельчицком, Наровлянском и Петриковском районах.

Конечно, весь многотысячный коллектив не уместился в этом зале. На торжественное собрание пригласили ветеранов и тех, кто в этом году внес особый вклад в развитие предприятия. Потребители уже привыкли, что в домах светло и тепло. И только когда в погодное ненастье возникает какое-либо ЧП и дома оказываются обесточенными, то сразу становится понятно, насколько важен в обычной жизни на первый взгляд незаметный труд энергетиков. Причем, от их работы зависит не только жилищный фонд, но и бесперебойная работа предприятий, сельхозогранизаций, в целом, вся жизнь современного общества. Хотя погодные аномалии постоянно проверяют на прочность, в Мозырских электросетях делают все возможное, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций. Это постоянные реконструкции, капитальные и текущие ремонты, замена морально устаревшего оборудования, контроль за тем, чтобы все системы находились в технически исправном состоянии. В День энергетика грамоты и благодарности вручили не только действующим сотрудникам, но и тем, кто ушел на заслуженный отдых.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ