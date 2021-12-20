«Елка желаний» в ТЦ «Малининский»

В торговом центре «Малининский» установили «Елку желаний». Рядом с игрушками на новогодней красавице висят письма Деду Морозу от воспитанников детского дома. Таким образом, каждый мозырянин может подарить настоящую сказку детям, растущим без родителей. Подарки при помощи «Елки желаний» в детском доме собирают уже не первый год. Мальчишки и девчонки просят конструкторы, игрушки. Самое популярное в этом году желание – стильные белые кроссовки. Почувствовать себя волшебником – проще простого. Все, что нужно сделать, — взять открытку и купить то, о чем просят девчонки и мальчишки. Подарок можно отвезти в детский дом самостоятельно или оставить у администраторов торгового центра.