Без снега, но с отличным настроением. Шествие Дедов Морозов и Снегурочек

Без снега, но с отличным настроением. Возле Дворца культуры нефтепереработчиков провели репетицию встречи Нового года. Деды Морозы и Снегурочки со всего района участвовали в конкурсах, дарили конфеты и вместе с детворой зажгли главную елку микрорайона «Молодежный».

Такое количество Дедов Морозов и Снегурочек, сразу и в одном месте, мозыряне видят всего раз в год. Предновогоднее шествие сказочных героев организует творческая команда Дворца культуры Мозырского НПЗ. И это одно из самых любимых мероприятий, как у детворы, так и у взрослых. Сюда приходят, в первую очередь, зарядиться настроением.

Бородатые волшебники и красавицы в коронах поздравляли их с наступающим Новым годом, пели песни, участвовали в конкурсах. С каждым разом их количество становится все больше. Затейник, добряк, весельчак. Как только ни описывают Деда Мороза. Но лучше всего о нем может рассказать верная спутница – внучка Снегурочка.

Желающие зарядиться новогодним позитивом в микрорайон «Молодежный» приехали со всего города. Дети и родители поддерживали главных героев в творческих баттлах, пока определяли лучшую пару Деда Мороза и Снегурочки. И с трепетом рассказывали о главных желаниях. Не обошлось и без главного символа наступающего 2022-го. Рыжий Тигр передал мозырянам свои пожелания.

Побеждает на этом празднике всегда дружба! Малыши успевают рассказать Дедушке Морозу стихи и получить конфеты. Родители сделать много памятных фото. Кульминационный момент – все вместе зажигают огни на одной из самых красивых городских елок. Таким образом, в Мозыре дан официальный старт новогодним гуляньям.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ