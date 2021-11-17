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Рубрика: Новости

В Мозырском пограничном отряде состоялось чествование военнослужащих, выслуживших установленные сроки военной службы

17 ноября 2021, 18:39

В Мозырском погранотряде прошло чествование военнослужащих увольняемых в запас. В мероприятии приняли участие командование воинской части, представители «Белорусского союза ветеранов органов пограничной службы» и Туровской Епархии. Ребят поблагодарили за службу и пожелали реализовать себя в гражданских профессиях, предложили продолжить военную службу по контракту. За время службы мозырские пограничники неоднократно пресекали попытки нарушения границы, задерживали нарушителей и контрабандистов. Отличившимся военнослужащим были вручены почетные грамоты, а тем, кто в совершенстве освоил воинскую специальность знак «Лепшы спецыялiст». В завершение мероприятия, для увольняемых в запас был организован праздничный концерт.

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