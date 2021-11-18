18 ноября в радиотехническом батальоне пройдет День открытых дверей

С 18 ноября по 18 декабря в воинских частях и учебных заведениях Гомельской области пройдут дни открытых дверей. В рамках профориентации по всей стране организуют выставки вооружения и специальной техники, кинолектории, встречи, беседы и концерты.

В нашей области 18 ноября с 10.00 до 16.00 день открытых дверей пройдет в 1052-м отдельном радиотехническом батальоне 8 радиотехнической бригады (Мозырский район). 19 ноября с 9.00 до 16.00 аналогичное мероприятие организуют в 1393-м артиллерийском складе боеприпасов в Приборе (Гомельского района). 18 декабря с 10.00 двери откроет военно-транспортный факультет БелГУТа.