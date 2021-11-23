Территориальный центр социального обслуживания населения осуществляет бесплатную доставку продуктов питания

Территориальный центр социального обслуживания населения Мозырского района на период распространения инфекции, вызванной COVID-19, осуществляет бесплатную доставку продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости. На помощь волонтеры готовы прийти одиноким и одиноко проживающим пожилым гражданам и инвалидам I и II групп. Заявки принимаются в рабочие дни (понедельник-пятница) с 8.30 до 17.30. Номера телефонов: 22-52-26; +375-33-600-49-27.