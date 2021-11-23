Информация налоговой инспекции. 28 декабря – срок уплаты ремесленного сбора за 2022 год

28 декабря истекает срок уплаты ремесленного сбора за 2022 год. Ставка сбора – две базовые величины в календарный год, то есть 58 рублей. Также Инспекция МНС по Мозырскому району напоминает, что при прекращении ремесленной деятельности плательщик представляет в налоговый орган письменное уведомление или уведомление через личный кабинет плательщика по установленной форме. Справки по телефонам: 21-02-94; 21-02-96; 21-02-97.