Подведены итоги 17-го фестиваля-конкурса любительского творчества «Осенний аккорд»

Итоги 17-го фестиваля-конкурса любительского творчества «Осенний аккорд» подвели в пятницу. На церемонию чествования победителей и призеров собрались дети и взрослые, которые на протяжении недели радовали и восхищали зрителей и жюри.

17 лет подряд сцена «Осеннего аккорда» покоряется самым смелым. Тем, кто негромко напевает в рабочие будни и, тем самым, радует коллег. Тем, кто мчится к микрофону или в хореографический зал после смены. И тем, чья разговорная речь – готовое пособие для сценаристов юмористических программ на центральных телеканалах. Совсем юные и уже взрослые, начинающие и опытные, участники фестиваля-конкурса любительского творчества «Осенний аккорд» собрались в пятницу, 12 ноября, чтобы узнать, кому достанутся его главные награды.

Церемонию награждения в этом году провели в Хрустальном зале Дворца культуры. Атмосфера здесь уже не такая волнительная, как перед выходом на сцену. Но оглашение результатов каждый участник ждет с замирающим сердцем. Начали с детского конкурса. В нем, как известно, проигравших нет. Все юные звездочки получили памятные дипломы. Специальные призы маленьким вокалистам и художникам вручили и от профсоюзной организации. Подарки и спецпризы в разных номинациях, традиционно, вручали и давние друзья фестиваля – Мозырская районная организация «Белая Русь» и «Телеканал «Мозырь». Один за одним за наградами выходили танцоры и фотографы, художники и мастера декоративно-прикладного творчества.

Поддержку коллег и родных, и теплый прием организаторов и членов жюри чувствовали в этот вечер все участники «Осеннего аккорда». Некоторые их них к наградам фестиваля идут несколько лет. Совершенствуют уровень исполнительского мастерства, репетируют, готовятся, вновь и вновь выходят на большую сцену Дворца. И… побеждают!

16 лет подряд «Осенний аккорд» покорял и нынешний ветеран труда Николай Клепиков. «Лучший из лучших» в этом году перешагнул на другой уровень. Точнее, на другую сторону. И оказался в жюри фестиваля.

Обладатель Гран-при «Осеннего аккорда-2021» — Николай Швед. Для заводчанина фестиваль когда-то стал стартовой площадкой, на которой ярко раскрылся его талант. Он неоднократно выступал с оркестром Финберга, принимал участие в телешоу. Здесь же, во Дворце культуры нефтепереработчиков, собирал аншлаг на «сольники». Теперь в творческой копилке солиста – долгожданная и заслуженная награда фестиваля.

Талантливые, харизматичные, неподражаемые. Участники «Осеннего аккорда» сделали очень яркой, душевной и теплой длинную ноябрьскую неделю. Хотя для них она пролетела быстро. Впрочем, также быстро промчится весь следующий год. И уже осенью-2022 мы вновь встретимся во Дворце культуры, чтобы восхищаться и наслаждаться! Чтобы услышать: «Здравствуйте, дорогие гости!», улыбнуться и аплодировать!

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ