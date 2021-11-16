«Эстафета вакцинации». День первый

Сохранить здоровье свое и своих близких. В Мозыре запустили проект, направленный на популяризацию иммунизации населения против COVID-19. Прививку сегодня называют самым эффективным методом борьбы с коронавирусной инфекцией. Она позволяет снизить и вероятность тяжелой формы заболевания.

Главная локация проекта – прививочный пункт в торговом центре «Бобровский». Здесь можно получить консультацию врача-эпидемиолога и тематические брошюры, сделать памятный снимок у фотозоны. Рядом – выставка, инициированная Мозырской организацией Белорусского союза женщин. Героини на фотоплакатах живут рядом с нами и на личном примере рассказывают, почему важно присоединиться к кампании по вакцинации. Практическую реализацию этого проекта взяли на себя издательский центр Мозырского НПЗ и «Мозырьсоль». Кстати, именно «солевики» открыли акцию здоровья.

Личный пример руководства и высокий уровень ответственности работников. Как результат – на «Мозырьсоль» первым компонентом вакцины от коронавируса уже привились 84% работников. Больше 70% сотрудников прошли полный курс иммунизации.

Среди первых участников «Эстафеты вакцинации» тоже были люди, которые связаны с крупным промышленным предприятием.

Для большинства тех, кто пришел в понедельник в прививочный пункт, подарки стали приятной неожиданностью. Организаторы же таким образом благодарят мозырян за ответственное отношение к собственному здоровью.

В «Бобровском» сегодня работает два прививочных пункта. Возле них утром в понедельник, пожалуй, самые большие очереди. В торговом центре в открытом доступе антисептики. Глаза радуют посетители в защитных масках, хоть это и дело добровольное. Но все же главный барьер от инфекции COVID – это вакцинация.

В нынешнюю волну ковида сознательность мозырян выросла. Об этом говорят темпы вакцинации. Врачи всего мира в один голос уверяют: в реанимациях практически нет людей с прививкой. Поддержать «Эстафету вакцинации» и присоединиться к важнейшей кампании этого года можете и вы! Сделав прививку на этой неделе, не забудьте забрать подарок от организаторов акции. Кстати, завтра 16 ноября, на смену «солевикам» заступят представители совхоз-комбината «Заря».

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ