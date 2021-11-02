«Новая жизнь в обмен на крышечки». Эколого-благотворительный проект прибыл в Мозырь

Полтонны пластикового вторсырья загрузили мозыряне в микроавтобус благотворительного экопроекта «Новая жизнь в обмен на крышечки». В Беларуси он работает с середины 2018-го. Только за 9 месяцев этого года было собрано 35 тонн дорогостоящего пластика. Свой, весомый, вклад внесли и жители нашего региона.

Специальный грузовик на бульваре Юности припарковался днем 1 ноября. И уже за полчаса до его приезда возле библиотеки начали собраться мозыряне разного возраста. Большую активность проявили детсадовцы и школьники.

Волонтеры уверяют, маленькой помощи в таком деле не бывает. Кто-то приносил несколько десятков в маленьком пакетике. Другие – готовились заранее, и привезли большие коробки и мешки. Среди участников – чиновники и мамы в декрете, представители Следственного комитета и банковской сферы.

За 3 года реализации в нашей стране проекта «Новая жизнь в обмен на крышечки» оказана поддержка 10 детям-инвалидам. Кроме того, безвозмездную помощь получил республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов. Буквально со старта кураторство по Мозырскому району взял филиал городской библиотеки №7. Здесь поставили символичный короб для сбора – такую свинку, вырезанную из пластиковой бутылки.

По статистике, за год на белорусских свалках оказывается около 4 тысяч тонн пластиковых крышечек. От газировки и минералки, от молока и детского питания, шампуней и зубной пасты. А ведь дорогостоящее вторсырье готово послужить доброму делу — его сбор и переработка может позволить сохранить детские жизни, помочь в реабилитации людям с проблемами здоровья. Грузовик экопроекта покинул Мозырь и отправился дальше по городам Беларуси. Но обещал обязательно вернуться!

Екатерина Юрченко, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ