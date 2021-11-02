1600 рублей на лечение Лизы Теребовец собрали волонтеры во время благотворительной ярмарки. Мероприятие с участием людей творческих и неравнодушных прошло в торговом центре «Бобровский».
Посетителей торгового центра «Бобровский» в субботу встречали бардовскими песнями и современными хитами, стихами и музыкальными композициями. В едином благотворительном порыве объединились десятки мозырских артистов и волонтеров под эгидой местного фонда «Объединяя сердца». Главная цель большой выставки-ярмарки – сбор средств в поддержку двухлетней Лизы Теребовец. Маленькой мозырянки, которая остро нуждается в самом дорогостоящем лекарстве в мире. Большинство волонтеров – мамы в декрете. Историю маленькой Лизы они воспринимают с особым трепетом и волнением.
Посетителям ярмарки предлагали домашнюю выпечку и украшения ручной работы. Многие просто опускали пожертвования в специальный ящик. Волонтеры отмечают, равнодушных не было. Всего за время мероприятия удалось собрать 1600 рублей. Но даже этой суммы, к сожалению, будет недостаточно. Ведь лечение спинальной мышечной амиотрофии – очень дорогостоящее. Одна спасительная инъекция стоит около 2 миллионов долларов. На другой препарат, «Спинраза», который тормозит развитие болезни, нужно 750 тысяч долларов. Сбор в поддержку Лизы продолжается. Самый простой способ – пополнить баланс МТС по номеру +375-33-900-33-54.
Екатерина Юрченко, Виктор Цырулик, Вячеслав Приписнов. ТКМ
1600 рублей на лечение Лизы Теребовец собрали волонтеры во время благотворительной ярмарки
1600 рублей на лечение Лизы Теребовец собрали волонтеры во время благотворительной ярмарки. Мероприятие с участием людей творческих и неравнодушных прошло в торговом центре «Бобровский».