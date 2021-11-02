1600 рублей на лечение Лизы Теребовец собрали волонтеры во время благотворительной ярмарки. Мероприятие с участием людей творческих и неравнодушных прошло в торговом центре «Бобровский».

Посетителей торгового центра «Бобровский» в субботу встречали бардовскими песнями и современными хитами, стихами и музыкальными композициями. В едином благотворительном порыве объединились десятки мозырских артистов и волонтеров под эгидой местного фонда «Объединяя сердца». Главная цель большой выставки-ярмарки – сбор средств в поддержку двухлетней Лизы Теребовец. Маленькой мозырянки, которая остро нуждается в самом дорогостоящем лекарстве в мире. Большинство волонтеров – мамы в декрете. Историю маленькой Лизы они воспринимают с особым трепетом и волнением.

Посетителям ярмарки предлагали домашнюю выпечку и украшения ручной работы. Многие просто опускали пожертвования в специальный ящик. Волонтеры отмечают, равнодушных не было. Всего за время мероприятия удалось собрать 1600 рублей. Но даже этой суммы, к сожалению, будет недостаточно. Ведь лечение спинальной мышечной амиотрофии – очень дорогостоящее. Одна спасительная инъекция стоит около 2 миллионов долларов. На другой препарат, «Спинраза», который тормозит развитие болезни, нужно 750 тысяч долларов. Сбор в поддержку Лизы продолжается. Самый простой способ – пополнить баланс МТС по номеру +375-33-900-33-54.

Екатерина Юрченко, Виктор Цырулик, Вячеслав Приписнов. ТКМ