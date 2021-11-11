На семинаре-учебе разъяснили положения декрета № 6 и ответственность за их нарушение

На семинар-учебу по вопросам применения Декрета Президента Республики Беларусь от 12 октября 2021 года №6 собрались представители государственных предприятий и организаций района. Декрет принят в целях повышения кадрового потенциала государственных органов и организаций, а также реализации изменений, внесенных в Трудовой кодекс. Он вступил в силу 24 октября. А вопросы по его применению остались. Чтобы разъяснить все нюансы, перед собравшимися в зале выступила начальник отдела трудовых отношений Управления по труду и социальной защите Мозырского райисполкома Наталья Васенда. Особое внимание – на новации Декрета. Декрет №6 обязывает руководителей государственных органов и организаций при приеме граждан на работу запрашивать их характеристики с предыдущих мест работы, а в отношении кандидатов на руководящие должности еще и сведения из единого государственного банка данных о правонарушениях. Характеристика должна отражать не только профессиональные, деловые и моральные качества работника, но и сведения о соблюдении трудовой и исполнительской дисциплины, а так же отношение к государственным и общественным институтам. Четко прописаны основания, по которому работника можно отстранить от работы. Еще одно новшество – дополненный перечень дискредитирующих обстоятельств к увольнению. Кроме того декретом №6 установлена ответственность за нарушение порядка приема на работу. Даже сам факт нарушения является основанием для увольнения ответственных за это работников.