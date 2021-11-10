10 ноября – День ветеранов органов внутренних дел отмечали в Беларуси. Тех, кто долгие годы стоял на страже безопасности и порядка, пригласили на митинг в Калинковичском РОВД

10 ноября – День чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД. Торжества по случаю праздника ежегодно проходят по всей стране. Калинковичский РОВД – не исключение. Но, с учетом эпидемической ситуации, мероприятие организовали камерное и на свежем воздухе, возле здания райотдела. Пригласили личный состав и тех, кто долгие годы стоял на страже безопасности и покоя жителей района.

Эти мужчины в штатском присягу принимали еще во времена Советского Союза. Именно тогда день милиции праздновался 10 ноября. Позже дата сменилась на 4 марта, но традиция собираться и поздравлять друг друга осталась. Ветеранам Калинковичского РОВД вручили памятные подарки. Все вместе возложили цветы к памятнику милиционерам, погибшим при исполнении, и почтили память всех ушедших коллег минутой молчания. Сразу после митинга – время для неформального общения. Главное пожелание, которое звучало в этот день: подольше оставаться в строю!

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ