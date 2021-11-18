Наглядная агитация за срочную военную службу и службу по контракту в вооруженных силах Республики Беларусь. На базе отдельного радиотехнического батальона 1052 прошел День открытых дверей.

Обычно закрытый от внешнего мира, как и любая воинская часть, сегодня отдельный радиотехнический батальон 1052 принимает гостей. Учащихся школ, причем не только из Мозыря, но даже из соседнего Петриковского района. День открытых дверей – это не столько экскурсия, сколько наглядная агитации за службу в вооруженных силах. Рассказать, показать, на некоторое время дать старшеклассникам возможность прочувствовать, что такое солдатские будни и в целом, армейская служба. Образцы формы, кстати, она бывает нескольких видов – повседневная, боевая, спортивная, знакомство с оружием, с условиями быта. Школьники с интересом слушали рассказ офицеров, в особенности парни, ведь они будущие защитники отечества.

Отдельный интерес представляет собой техника, с помощью которой радиотехнический батальон патрулирует небесные рубежи, осуществляет разведку воздушного пространства страны, обеспечивает полеты авиации. Радиолокационные станции, радиус действий которых сотни километров, средства связи, мобильный комплекс средств автоматизации, который обрабатывает всю поступающую радиолокационную информация и в цифровом формате передает на вышестоящий командный пункт. Школьникам подробно рассказали и показали все, что, конечно, что можно показывать и рассказывать. Экскурсия получилась насыщенной. Основной лейтмотив: служба в армии – это почетно и интересно.

Кстати, нынешний День открытых дверей – это одно из многих мероприятий, которые офицеры отдельного радиотехнического батальонов проводят для подрастающего поколения. Беседы со школьниками в учреждениях образования, проведение военно-патриотических игр, участие во многих районных мероприятиях. Все для того, чтобы подростки были мотивированы на будущую службу в армии. Кстати, в батальоне на данный момент 31 солдат-срочников, кстати, двое из них приняли решение стать профессиональными военными, остаться в подразделении для прохождения службы уже по контракту.