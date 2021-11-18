Эстафету здоровья, которая проходит в ТЦ «Бобровский», сегодня подхватил Мозырский машиностроительный завод

Эстафету здоровья, которая на этой неделе проходит в ТЦ «Бобровский», сегодня подхватил Мозырский машиностроительный завод. На старте заводской команды побывала наша съемочная группа.

Если вы хотите привиться – не откладывайте в долгий ящик. Мозырский центр гигиены и эпидемиологии организовал на этой неделе эстафету здоровья. Участие в ней приняли 4 предприятия района. Мозырьсоль, Заря, молокозавод… А сегодня символ эстафеты торжественно передали машиностроителям. Уже с самого утра активисты завода создавали праздничное настроение всем, кто пришел на прививку от коронавируса. Дарили подарки: брелоки, магниты, ручки, блокноты, различную сувенирную продукцию и приглашали поучаствовать в конкурсах. Четверг для медиков, работающих в пунктах вакцинации, начался ударно. За час – более десятка привитых. Желающие становились в очередь. Скрасить ожидание и поднять настроение окружающим взялись профессиональные аниматоры. Но надо отметит, даже сам факт вакцинации многим добавлял жизненного оптимизма.

Александр Иванович Михед сегодня привился вторым компонентом. На вопрос, как перенес первую прививку, ответил с присущим оптимизмом. И сегодня на прививку он пришел со спутницей. Говорит, сагитировал собственным примером.

Завтра эпидемиологи подведут итоги недельной эстафеты. В лидерах окажется то предприятие, в эстафетный день которого привилось большее количество мозырян.

Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ