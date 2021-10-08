Уборка кукурузы на силос в Слободском имени Ленина

Совсем скоро у аграриев будет время для короткого отдых. Завершится цикл полевых работ. А пока на полях еще шумит техника. Идет заготовка кормов. Репортаж со Слободского имени Ленина

«Царица полей» в неприглядном виде. Для любителей колоритных фото и сочных початков. А вот аграриям такой внешний вид очень даже нравиться. Уборка на силос на территориях идет постепенно: выбирается та кукуруза, которая не содержит лишней влаги. Хорошо вызревшая культура полезнее для животного, кроме того она лучше хранится. Ученые Белорусской сельскохозяйственной академии доказали – убирать кукурузу надо тогда, когда вес початка равен весу стебля. Именно тогда получается очень качественный и питательный корм. В силосные траншеи закладывают строго по технологии. Сразу после разгрузки тяжелая техника приступает к трамбовке. Специалисты по кормозаготовке проверяют на влажность каждую новую партию. Юрий Боженков, руководитель Слободского имени Ленина уверенно заявляет, без еды буренки точно не останутся. Их рацион расписан до следующего сезона, еще и про запас.

В хозяйстве понимают: качественные корма – главный залог успеха в животноводстве. Всего в Слободском шесть тысяч голов крупно-рогатого скота. И именно для них сейчас стараются работники. Ведь ни для кого не секрет – сытая корова – это надои и привесы, соответственно, это зарплата. За ней в Слободское молодой специалист ездит из Мозыря. Работа тяжелая, но парень не жалуется.

Впереди еще целый фронт работ на полях. как в народе говорят, осень – работ сразу восемь. Убрать кукурузу на силос, подготовить почву под сев озимых. У сельчан дел всегда хватает. В Слободском знают, если выполнять работу качественно, по технологиям, то место лидеров и района, и области обязательно останется за хозяйством.