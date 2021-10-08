По Беларуси проедет грузовик проекта «Новая жизнь в обмен на крышечки». Заглянет и в Мозырь

Специальный грузовик для сбора пластиковых крышек в помощь больным детям отправится по Беларуси. В рамках благотворительного экотурне проекта «Новая жизнь в обмен на крышечки» за 12 дней октября грузовик посетит 50 населенных пунктов страны, в которых соберет крышки от пластиковых бутылок. Вырученные от сдачи на переработку пластика средства будут пожертвованы на реабилитацию ребят с заболеваниями центральной нервной системы. Экотурне реализует учреждение «СоциоЭкоЦентр» при финансовой поддержке Coca-Cola в Беларуси. Грузовик заберет крышки от ПЭТ-бутылок из-под напитков, средств бытовой химии и парфюмерии. В рамках экотурне каждый желающий сможет сделать вклад в помощь больным детям. Для этого достаточно собрать крышки от пластиковых бутылок и принести их в мобильный пункт приема в своем населенном пункте. В ходе экотурне грузовик для сбора крышек в помощь больным детям посетит десятки населенных пунктов Беларуси. Заглянет и в Мозырь. А еще дополнительно у нас в городке установлены стационарные емкости, куда можно опускать крышечки. Пункт сбора есть в библиотеке по бульвару Юности, 1. Опустить крышечки можно и в «уличное сердце» на футбольном стадионе «Юность», ул. Янки Купалы, д.26А.