Стартовал 11-й сезон республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси». Участвовать могут молодые жители региона в возрасте от 14 лет до 31 года.

11-й сезон республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси» ждет своих участников! Свои заявки уже сегодня могут подавать молодые люди в возрасте от 14 до 31 года, авторские коллективы и молодые ученые в возрасте до 35 лет. Традиционно положением определены две основные группы участников. Первая — учащиеся учреждений общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования. Вторая группа — студенты, курсанты, слушатели учреждений высшего образования, работающая молодежь, молодые ученые. Отбор среди молодых инноваторов пройдет на районном туре, далее — на областном. Финал — в белорусской столице, в феврале 2022 года. Определены 10 номинаций проекта: «Энергетика, в том числе атомная энергетика, и энергоэффективность», «Агропромышленные технологии и фермерство», «Промышленные и строительные технологии», «Здравоохранение (медицинские технологии, фармация, био- и наноиндустрия)», «Химические технологии, нефтехимия», «Информационно-коммуникационные технологии», «Экология (рациональное природопользование и глубокая переработка природных ресурсов)», «Национальная безопасность и защита от чрезвычайных ситуаций», «Общество и социальная сфера», «Лучшая бизнес-идея». Организаторами проекта выступают Белорусский республиканский союз молодежи, Государственный комитет по науке и технологиям при поддержке Министерства образования.