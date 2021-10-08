До 15 декабря владельцам авто без ТО нужно внести аванс по транспортному налогу

Владельцам автомобиля без техобслуживания нужно внести аванс по транспортному налогу до 15 декабря, напоминает Министерство по налогам и сборам. Сделать это можно и раньше с помощью интернет или мобильного банкинга, на почте или в отделениях банков, а также через электронный сервис «Личный кабинет плательщика». Вторую часть транспортного налога за 2021-й нужно внести до 15 ноября следующего года. Соответствующие извещения отправляют плательщикам налоговые органы. С 1 января в Беларуси упразднён дорожный сбор. Вместо него введён транспортный налог. Он ниже госпошлины. Взимается за год, а размер определяется по физическим параметрам автомобиля и времени владения им.