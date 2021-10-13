Сразу два мозырских комбината – домостроительный и деревообрабатывающий — в лидерах строительной отрасли страны

Подведены итоги Республиканского конкурса «Лучший строительный продукт года — 2021». Конкурс проводился уже в 18-й раз. Победителей определяли в нескольких номинациях. В том числе, «Лучший строительный объект года», «Лучший генподрядчик», «Лучшая строительная техника и оборудование». Представители Мозырщины были заявлены в номинации «Лучший строительный материал, изделие года». Третье место в этой категории и бронзовый знак победителя конкурса – у Мозырского ДОКа и его теплоизоляционных плит из древесного волокна БЕЛТЕРМО. Диплом 1 степени и золотой знак победителя конкурса – у Мозырского домостроительного комбината. На высоком профессиональном уровне оценили плиты перекрытия с применением соединителей для балконов, которые производятся на этом предприятии. Как подчеркивают организаторы и эксперты, победители конкурса разных лет закрывают до 80% экспорта строительной продукции и услуг Беларуси.