«Музей женщин Мозырщины» 11 школы и самые теплые поздравления мамам

Завтра, 14 октября, отмечается один из самых важных и трогательных праздников – День матери. Накануне съемочная группа Телеканала побывала в средней школе № 11, где расположена уникальная экспозиция «Музей женщин Мозырщины».

История Мозырщины, которую творили и сейчас творят представительницы прекрасного, но отнюдь не слабого пола. Музей женщин, который расположен в средней школе № 11, пользуется популярностью, заслуженно. Здесь постоянно проходят экскурсии, занятия. Книга отзывов переполнена восторженными комментариями.

Здесь собраны истории около 30 известных женщин Мозырщины. Герои Советского Союза, подпольщицы, врачи, матери воинов-интернационалистов, руководители, общественницы, депутаты Палаты Представителей и члены Совета Республики Национального собрания, спортсмены, деятели культуры. У каждой свой жизненный и карьерный путь, объединяет то, что их заслуги способствовали развитию мозырского края. Одни из самых раритетных экспонатов – Ордена и медали почетных мозырянок и, и часы, подаренные главой государства Заслуженному учителю Республики Беларусь Валентине Миновне Прохоренко.

Помещение, где расположен музей, небольшое. Экспозиция интерактивная. Виртуальную экскурсию можно совершить на сайте средней школы № 11. В фонде – сотни экспонатов, причем, кропотливая работа по сбору информации и поиску уникальных предметов и сегодня не прекращается.

Урок, который проходил в музее накануне Дня Матери, был, конечно, посвящен самым близким и родным, самым нежным и заботливым, которые создают домашний уют и в тоже время успевают реализоваться в карьерном плане. Ребята, которые присутствовали на этом занятии, воспользовались возможностью через экран сказать те особенные трогательные слова своим мамам.