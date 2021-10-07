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Рубрика: Новости

Неделя нулевого травматизма пройдет в Мозырском районе с 11 по 18 октября

7 октября 2021, 18:52

Безопасность каждого сотрудника – на особом контроле. Неделя нулевого травматизма пройдет в Мозырском районе с 11 по 18 октября. Главная цель профилактического мероприятия — обеспечение безопасности и сохранение здоровья работников на рабочих местах, исключение случаев производственного травматизма. В рамках Недели будет уделено дополнительное внимание стратегическим вопросам охраны труда. В том числе, обучению работников безопасным методам и приемам работ, проведению инструктажей, стажировок и проверок знаний по вопросам охраны труда, соблюдению трудовой и производственной дисциплины.

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