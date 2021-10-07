Генпрокуратура Беларуси отправила в суд дело четырех обвиняемых в терроризме. Среди эпизодов – поджог здания отдела ГАИ в Мозыре

Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении группы лиц, которой инкриминированы незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также совершение актов терроризма.

Из материалов дела:

«Обвиняемые не позднее 15 октября 2020 года объединились в группу и вступили в сговор для совместного совершения актов терроризма, чтобы оказывать воздействие на принятие решений органами власти и дестабилизировать общественный порядок», — проинформировали в прокуратуре»

Среди эпизодов — поджог здания отдела ГАИ в Мозыре. Напомним 28 октября прошлого года около 3.30 ночи с тыльной стороны административного здания было разбито окно на первом этаже, внутрь забросили бутылку с воспламеняющейся жидкостью. Произошло возгорание, которое удалось локализовать в пределах одной служебной комнаты. По данным прокуратуры, общая сумма ущерба, нанесенного обвиняемыми, превышает 70 тыс. белорусских рублей (около 28 тыс. долларов). Фигурантов дела в лесу вблизи населенного пункта Богутичи Ельского района задержали военнослужащие пограничной службы. Согласно Уголовному кодексу Белоруссии, за незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы, по статье о терроризме — до 20 лет.