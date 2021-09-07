В Мозырском райисполкоме состоялось выездное совещание областных субъектов профилактики правонарушений. Изучали деятельность смотровых комиссий, оценивали проводимые профилактические мероприятия по обеспечению безопасного проживания граждан в районе. Возглавил совещание заместитель председателя облисполкома Владимир Привалов.

На совещание, посвященное изучению работы смотровых комиссий в Мозырском районе, пригласили представителей всех субъектов профилактики: сельисполкомов, отдела внутренних дел, здравоохранения, энергонадзора, горгаза, отдела по чрезвычайным ситуациям. Причина такого пристального внимания к работе комиссий – увеличение количества пожаров в области. В Мозырском районе с начала года произошло 35 пожаров, на три больше, чем в прошлом. Погибло 6 человек, к этому периоду в 2020 было 4 смерти. Роль смотровых комиссий в деле профилактики весьма весомая. В области они функционируют с 2010 года. О некоторых цифрах и итогах деятельности рассказал Феликс Галюк, заместитель председателя Мозырского райисполкома.

На Мозырщине работает 20 смотровых комиссий. 10 в районе и столько же в городе. С начала года ими обследовано 10234 домовладения, 8016 из них – принадлежат гражданам из группы риска. В ближайшее время необходимо еще посетить более 400 одиноко проживающих граждан. Самая важная роль смотровых – профилактика чрезвычайных ситуаций и сохранение жизни людей. Цель масштабного совещания – сделать комиссионную работу эффективнее.

Все ли меры приняты? Что еще необходимо сделать? Эти вопросы особенно актуальны в канун начала отопительного сезона. Ведь чаще всего причинами пожаров являются нахождение граждан в состоянии алкогольного опьянения, неисправность печного отопления и электропроводки, неосторожное обращение с огнем. В числе пострадавших и погибших – одинокие, пожилые люди, инвалиды, неработающие. В ближайшее время необходимо качественно организовать работу всех субъектов профилактики.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ