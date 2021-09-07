Флешмоб «Внимание – дети!»

По 5 сентября госавтоинспектры проводили комплексное профилактическое мероприятие «Внимание – дети!». Официально акция уже закончилась, неофициально – продолжается. Ее подхватили учреждения образования.

Профилактика креативом. Волонтеры из 16 школы провели яркий танцевальный флешмоб под песню Валерия Леонтьева «Светофор». Вначале синхронно двигались во время зеленого света на регулируемом пешеходном переходе, это чтобы привлечь внимание водителей, а после станцевали на тротуаре – для пешеходов.

Тема детского дорожно-транспортного травматизма актуальна для Мозырщины. По сравнению с прошлым годом увеличилось число ДТП с участием детей. Поэтому волонтеры вместе с педагогами решили повлиять на ситуацию своим творчеством. А после раздали прохожим тематические памятки с правилами дорожного движения.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ