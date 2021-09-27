В деревне Савичи Калинковичского района перезахоронили останки четырех безымянных солдат

Торжественная церемония перезахоронения воинов, погибших при освобождении Савичей от немецко-фашистских захватчиков, прошла с участием руководства района, представителей трудовых коллективов, общественных организаций, учащихся средних школ, а так же воспитанников Гомельского кадетского училища.

Героями не рождаются, у героев нет национальности, нет возраста. Братская могила в деревни Савичи. На гранитных плитах – 465 фамилий. Недавно еще 4 бойца легли в братскую могилу. У этих четырех героев нет имен. Безымянные солдаты. Их останки найдены недалеко от Савичей, установлено, что воины погибли летом 44. Они входили в состав 65-й армии под командованием генерала Батова. Раскопки проводили специалисты поискового батальона Министерства обороны Беларуси. В поисках солдат помогали воспитанники Гомельского кадетского училища — клуб «Алые погоны». За проделанную работу – благодарность от Калинковичского военного комиссариата

Николай Маланченко, председатель Совета ветеранской организации Гомельского ОВД на транспорте, Савичи считает своей второй малой родиной. Родился на Украине, живет в Гомеле. Строка семейной истории – на этой гранитной плите. Рядовой Григорий Нестерович Ключник – отец жены.

Калинковичский район – кусок белорусской земли, в прямом смысле, пропитанный кровью. Территория для тысячекилометровой линии фронта – всего несколько десятков километров, но каждый такой плацдарм был неотъемлемой частью общей Победы. В боях за район погибли 19 тысяч человек. Перехожены леса, перепаханы поля, но война по-прежнему напоминает о себе. Останки солдат перезахоронили. Со всеми воинскими почестями и по христианским традициям. Траурная мелодия, молебен, горсть земли и нескончаемая память. Пусть будет пухом неизвестным солдатам белорусская земля.

Светлана Грудько. Юрий Горобец. ТКМ