«Сила духа – в единстве!». Военнослужащие Мозырские войсковой части 48694 подготовили для школьников квест-игру

Воплощение военно-патриотического воспитания на практике. Уже второй раз военнослужащие войсковой части 48694 проводят для школьников тематическую квест-игру. Весной мероприятие посвятили Дню Победы, а нынешнее приурочили к Году народного единства.

3 команды школьников и одна команда солдат-срочников отдельного радиотехнического батальона 1052. 6 разноплановых станций: почистить картошку на время, продемонстрировать физическую форму, сборка-разборка автомата Калашникова, киноконкурс (по отрывкам отгадать военный фильм), а еще расшифровать фразу и найти спрятанный флаг. В числе самых активных участников – ученики кадетского класса школы № 8.

Учащиеся школы № 2 хотя не из кадетского класса, но дух у них самый что ни на есть боевой, ведь нацелены на победу.

Игра получилась насыщенной и захватывающей. Казалось бы, преимущество на стороне солдат срочников радиотехнического батальона, однако, они заняли только третье место. А вот победу одержали ребята из профильного кадетского класса.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ